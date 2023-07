Le 29-juin, les habitants de Ua Huka ont célébré les sculpteurs et artisans

Tout au long de la journée, les habitants de l’île et de nombreux visiteurs de l’extérieur ont pu découvrir les talents des sculpteurs sur bois et sur pierre, mais aussi le travail des artisans dans la confection de tressage et de tifaifai sur le thème de l’éventail retenu cette année.

Invité à l’événement, Guillaume Audebaud, administrateur des Marquises, a émis le vœu que dans l’avenir la fête de la sculpture de Ua Huka devienne, à l’instar du Matava’a, un événement majeur pour l’ensemble de l’archipel mais aussi, grâce à l’inscription prochaine des îles Marquises dans la liste du patrimoine de l’Unesco, qu’elle permette de faire connaître dans le monde entier l’excellence du savoir-faire des artistes marquisiens et particulièrement ceux de l’île de Ua Huka, souvent baptisée » l’île aux sculpteurs ».