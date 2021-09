Portrait – Nolan et sa peinture sur pareu

C’est en plein soleil, dans son jardin, autour d’une table, que l’on retrouve Nolan. Selon ses clients ou son humeur de la journée, il choisit ses couleurs pour ses paréos. Et le résultat est magnifique.

Même si les touristes ne sont pas nombreux à Anaa, surtout en raison de la situation sanitaire actuelle, Nolan continue son activité par passion : “Je confectionne des pareu depuis quelques années déjà. De temps en temps ça marche, quand il y a des touristes qui arrivent… mais c’est rare. À Anaa, il faut juste un peu pour vivre, c’est pas comme à Tahiti. Il y a la pêche… un peu de tout”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une fois le fond du pareu imprégné de couleurs, Nolan sort ses pochoirs : “C’est une technique assez simple. Je trempe le tissu dans la peinture, je le mets sur la table et je pose le pochoir dessus, et c’est le soleil qui fait son travail après. Il chauffe le pochoir, et ça montre le dessin après”. Chaque pareu confectionné de ses mains est unique.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En plus de peindre ses pareu, Nolan est également compositeur – interprète.