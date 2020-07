Port obligatoire du masque : le gouvernement fait machine arrière

Un conseil des ministres extraordinaire est en effet venu préciser les modalités d’application de cet arrêté.

Le texte « recommande » finalement « le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans dans les lieux et établissements clos accueillant du public et laisse le soin aux dirigeants des établissements la responsabilité de prendre les mesures sanitaires adaptées à l’exercice de leur activité », indique la Présidence.

En revanche, l’arrêté « rend obligatoire le port du masque pour toute personne de plus de 11 ans dans les navettes maritimes, les avions et les véhicules de transport terrestre publics. Cette obligation s’applique également dans les aéroports et les gares maritimes ».

Les mesures de distanciation physique de 1 mètre entre deux personnes doivent également être observées. En cas de non-respect de ces mesures, les contrevenants encourent une contravention de 4eme classe.