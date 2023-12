Plus 120 gendarmes mobilisés sur les routes pour le Nouvel An

Alors que deux décès ont encore été déplorés ces derniers jours sur les routes de Tahiti, la gendarmerie sera mobilisée pour les festivités du Nouvel An, comme elle l’a été pour le week-end de Noël.

Durant celui-ci, plusieurs centaines de conducteurs ont été contrôlés. « 282 infractions au code de la route », ont été relevés par les militaires, « notamment 98 infractions graves génératrices d’accidents, dans lesquelles on retrouve 12 procédures pour conduite sous l’empire d’état alcoolique, 04 conduites ayant fait usage de stupéfiants, 10 procédures pour conduite sans permis de conduire, 22 usagers de la route qui ne portaient pas de ceinture et 11 verbalisations pour non-port de casque de sécurité », précise les forces de l’ordre.

Dans un communiqué, mercredi, le haut-commissaire a appelé les Polynésiens, « pour tous les déplacements et même les courtes distances, au respect du code de la route, à la prudence et à la responsabilité » pour « faire en sorte que cette période reste un moment festif de partage en famille et entre amis ».

Depuis le début de l’année, 33 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route, dont 25 en deux-roues.