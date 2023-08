Peut-on réellement parler de monopoles en Polynésie ? 

Une mission du gouvernement central pour constater et organiser la lutte contre les monopoles qui seraient « trop nombreux en Polynésie », c’est l’une des annonces faites par Gérald Darmanin lors de son séjour au fenua. La mission sera dirigée par Philippe Vigier, le ministre délégué aux Outre-mer.

« On va proposer au président Brotherson de travailler ensemble pour lutter contre ces monopoles parce que, quand il y a des monopoles, il y a des prix très élevés. Et quand il y a des prix très élevés, ce sont les Polynésiens du quotidien qui n’arrivent pas à s’en sortir », avait déclaré Gérald Darmanin.

Cette mission jouerait un rôle similaire à celui de l’Autorité polynésienne de la concurrence, créée en 2015 au fenua. Elle a pour vocation d’éviter le renforcement, ou la création, de position dominante sur le marché. Mais aussi de sanctionner les abus. L’APC déplore de ne pas pouvoir remplir pleinement sa fonction par manque d’outils. Elle se réjouit donc de la mise en place d’une mission du gouvernement central, comme l’explique sa présidente, Johanne Peyre : « Il n’est jamais trop tard et je pense que toutes les initiatives qui vont viser à corriger les situations existantes, qui font en sorte que le pouvoir d’achat soit amélioré, sont bonnes à prendre et doivent être impérativement tentées. »

« Ce qu’il faut, c’est développer la concurrence »

L’économiste Florent Venayre partage, lui, un autre point de vue. « En fait, il n’y a pas de monopole en Polynésie. Le monopole c’est quelque chose de précis. C’est un vendeur unique et on a très rarement un vendeur unique. C’est vraiment très marginal. De ce point de vue-là, il n’y a pas grand sens. Ce qu’il faut, c’est développer la concurrence. Pour cela, il faudrait avoir une autorité qui soit plus active sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et qui permette de discipliner les comportements douteux, si comportements douteux il y a. »

Autre préconisation de l’économiste pour faire baisser les prix : revoir la réglementation et la fiscalité. Et c’est au gouvernement local qu’il appartient de prendre ce type de décisions, l’économie étant une compétence relevant du Pays.