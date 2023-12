Pehevai Frogier en route pour la Nouvelle-Zélande et le festival Pasifika

Pehevai a la musique dans la peau depuis son plus jeune âge. C’est en écoutant son père musicien qu’elle apprend et développe une certaine aisance musicale. « Il m’a raconté qu’à deux ans, j’étais dans le rythme, je chantais pendant qu’il jouait du synthé » , raconte-t-elle. « Entre musiciens, tu ressens les choses : soit tu l’as, soit tu ne l’as pas » , observe son papa, Maurai. Sur la note, suivre le rythme facilement.. Je vois que Pehevai s’affirme à chaque fois sur scène » , sourit-il fièrement.

C’est tout naturellement qu’elle suit sa scolarité au conservatoire de Polynésie en section chant et chorale. Elle a terminé 2e au concours des voies d’outremer, au mois d’août dernier. Aujourd’hui, elle ambitionne de participer à The voice kids. Mais dans l’immédiat, elle prépare son gala de levée de fonds prévu ce samedi soir à la salle de spectacle Manu iti, à Paea. Les fonds lui permettront de participer au festival Pasifika, organisé en mars prochain en Nouvelle-Zélande.

Sur place, elle chantera les deux compositions qu’elle a écrites avec son père, qui évoquent la culture maohi et l’île dont elle est originaire, Makemo. Elle se dit prête à relever le défi. « Pour moi, c’est comme un CV pour plus tard. J’ai envie d’y aller et d’avoir des sensations, de vivre le moment, souffle-t-elle. J’ai hâte de représenter la Polynésie » .

Elle peut aussi compter sur le soutien indéfectible de sa mère et de ses sœurs, qui partagent la passion familiale de la musique. Pehevai se produira au Festival Pasifika les 9 et 10 mars 2024 à Western Springs à Auckland.

Le gala se déroule ce samedi à Paea, à partir de 19h30. Pehevai sera accompagnée (entre autres) de Natihei, Sylvio Cicero, Rocky Gobrait.