OPH : une nouvelle feuille de route axée sur le développement durable

Ils sont issus du monde associatif, des confessions religieuses ou encore du patronat. Avec les élus du Pays et des agents des services administratifs en particulier ceux de l’Office polynésien de l’habitat, chaque participant doit apporter sa pierre à la construction de la nouvelle feuille de route de l’OPH pour les 5 prochaines années. Une approche qui s’articule autour du développement durable.

« C’est fondé sur 3 axes : la nature des matériaux que nous utilisons pour construire nos logements, la notion d’autonomie alimentaire des familles qui sont nos locataires, un axe très important sachant les problèmes d’accessibilité à la nourriture qu’ils rencontrent, détaille Moana Blanchard, directeur de l’Office Polynésien de l’habitat. Et ensuite, bien sûr, le tout fera que, j’espère, on sera dans des lotissements de l’OPH où il fera bon vivre ensemble »

Pour l’accompagner dans cette nouvelle stratégie, l’Office a fait appel à Green Cross France et Territoire, une organisation non gouvernementale qui s’est illustrée dans ce domaine en Nouvelle-Calédonie. « En 2019, le congrès de Nouvelle-Calédonie a reconnu l’urgence climatique, environnementale, sanitaire, sociale et humaine, rappelle Nicolas Imbert, directeur de l’ONG, Green Cross France et Territoire. On a travaillé à l’échelle des îles Loyautés, donc les fameuses Lifou, Ouvéa, Tiga et Maré et en particulier Ouvéa, l’île la plus proche du Paradis, pour aider à mettre en place les pistes solutions prioritaires. »

L’OPH, ce sont 123 lotissements et résidences, plus de 4000 logements. Soit un peu plus de 10 000 futures bénéficiaires des améliorations visées.

Dans chaque atelier de réflexion, chacun formule ses propositions.

« Par exemple, on est bien placés géographiquement, estime Yannick Mii, président de l’association des résidents de Teroma 2, 1. On est tout près de la nature, donc on peut mettre en place l’agriculture, l’embellissement des espaces verts. L’OPH fait appel à des prestataires pour entretenir nos espaces verts. Mais par nous-même, on peut aussi prendre en charge nos espaces verts. Ce qui pourrait donner à nos jeunes du travail, tels que les emplois CAE. »

Le séminaire de l’OPH programmé sur deux jours. Demain, les agents de l’Office auront la lourde tâche de rassembler et organiser toutes les idées qui permettront d’établir la feuille de route du logement social 2023-2028.