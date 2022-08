Moorea : une zone d’aménagement prioritaire et de développement durable en projet sur plusieurs sites

Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du Schéma d’aménagement général de la Polynésie française (SAGE) qui a reconnu qu’un touriste sur deux visitant la Polynésie française séjourne dans la commune de Moorea-Maiao.

Ainsi avec un fort potentiel de développement économique et la présence de grands ensembles immobiliers touristiques à valoriser, il est prévu de créer une zone d’aménagement prioritaire et de développement durable sur différents sites de la commune. L’aménagement, la construction et l’exploitation à destination hôtelière touristique, d’équipements, de logements et de loisirs sont prévus notamment pour les sites suivants :

La plage de Tahiamanu à vocation touristique ;

Le port de Vaiare pour le développement de ses activités portuaires et l’aménagement d’une plage publique ;

L’aéroport pour le développement de l’industrie et des services ;

Le site du golf pour le développement du tourisme et du logement ;

La baie de Cook à vocation touristique ;

Le fond de la baie de Cook à Paopao pour le développement du tourisme et de l’agriculture ;

Le fond de la baie d’Opunohu à Papetoai pour le développement du tourisme, de l’agriculture et de la recherche ;

L’ancien club Med et les sites hôteliers dégradés situés à Haapiti pour le développement du tourisme et des activités touristiques.

L’objectif est d’atteindre un développement harmonieux de la commune, tout en préservant la qualité de vie de sa population et des patrimoines culturels et naturels.

Le comité d’orientation stratégique (COS) donne son avis sur la destination des zones d’aménagement et les programmes d’investissements portés par la puissance publique et les acteurs privés, en vue de l’élaboration du projet d’aménagement de zone prioritaire et de développement durable de la commune de Moorea-Maiao. Le comité stratégique peut recourir à des organismes ou cabinets extérieurs en charge de la concertation entre les élus locaux et la population ainsi que pour la réalisation de toutes études utiles.

Cet outil d’échange et de concertation est une représentation paritaire composée de :

Sept membres du gouvernement ;

Sept membres du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao ;

Sept membres de la société civile des îles de Moorea et de Maiao.

L’arrêté adopté par le Conseil des ministres détaille ainsi la composition, les missions, et l’organisation de ce comité, la direction de la construction et de l’aménagement étant en charge de son secrétariat. Les sept membres du conseil municipal et les sept représentants de la société civile ont été désignés le 28 avril 2022 par délibération du conseil municipal de la commune.