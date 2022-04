Les autorités de la commune de Moorea, le ministère des Grands Travaux et la Direction des affaires foncières (DAF) sont en concertation pour organiser et programmer les travaux d’aménagement et d’embellissement de cette partie de l’île.

Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, s’est rendu dans la commune de Vaiare, située sur l’île de Moorea, qui se verra très prochainement aménagée d’un espace public et d’une plage publique. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Actuellement, ce bord de plage et cette place sont occupés par quelques marchands ambulants. Le Pays et la commune se sont ainsi entendus pour engager, dès que possible, les travaux d’embellissement de cet espace.