Marche pour un enfant

Tous les participants se sont retrouvés dans les jardins de la mairie de Pirae où de multiples activités étaient proposées avant que petits et grands ne défilent dans les rues de Pirae. Les enfants ont pu profiter de manèges, pendant que les plus grands appréciaient le spectacle de hip hop proposé ou participaient à une initiation au ori Tahiti.

Photo: Mairie de Pirae

La plus grande partie des dons récoltés serviront à la Polynésie, le reste sera envoyé à l’unicef dans le cadre de la campagne d’éradication du tétanos néonatal. Ces fonds permettront de faire l’achat d’une lumière bleue pour les bébés prématurés du service de néonatalogie. Elle est utilisé pour le traitement par photothérapie de l’ictère du nouveau né ou de la jaunisse comme on l’appelle plus communément en Polynésie. Ils permettront aussi l’achat de couches pour les nouveaux nés de moins d’un kilos, couches qu’on ne trouve pas sur le territoire et qu’il faut commander en métropole.

Les dons permettront aussi d’équiper les foyers venant en aide aux enfants du fenua, comme le foyer Te Aho o te Here qui accueille les enfants, de la naissance à trois ans, placés sur décision de justice. Selon Hina Mercier, présidente de l’association Te Vahine No Pare Nui, avec cet argent, ils pourront entre-autres acheter des lits, des jeux éducatifs ou encore des vêtements.