Maltraitances des personnes âgées, une réalité encore taboue

Elles sont moins visibles, voire absentes du débat public. Sujet tabou, les violences contre les personnes âgées et handicapées sont pourtant une réalité. Devant l’absence de données, le ministère de la Solidarité a fait appel à la maison des sciences de l’homme du Pacifique et Lauriane Dos Santos, sociologue post-doctorante, en partenariat avec la croix rouge française

« L’objectif de cette étude était de produire la première enquête d’ampleur basée sur des données de terrain, avec des témoignages approfondis sur les questions de condition de vie des personnes âgées, comment vivent les matahiapo, et quelles sont les difficultés des familles dans la prise en charge à domicile » , détaille Lauriane Dos Santos

Le modèle polynésien s’appuie essentiellement sur la solidarité au sein des familles. Selon les données de l’ISPF, seules 200 personnes âgées vivent dans des unités de vie conventionnées. Et souvent, elles y arrivent à contrecœur.

« Ce n’est pas évident pour les familles, elles souhaitent les garder à la maison, estime la responsable de la cellule personnes âgées à la DSFE Josiane Bonnet : C’est vraiment dans la situation où ils sont contraints de devoir placer la personne qu’ils vont venir vers nous. On est encore dans la contrainte de devoir placer. En grande majorité, les gens veulent garder leurs proches chez eux »

Privations de soin et atteintes à la dignité

Dans ces familles d’accueil conventionnées par la DSFE, la prise en charge est pourtant complète : infirmières, kinésithérapeutes, animateurs… « La prise en charge pour chaque personne est très différente, analyse Heipua Roussel, responsable de l’unité de vie. Pour une personne aveugle et sourde, on doit se rapprocher, la caresser et lui expliquer que l’on va la nourrir, sinon elle a peur pour rien du tout » .

Des personnes particulièrement vulnérables, parfois piégées dans leur propre famille, où les violences prennent une autre forme. « Négligences », « défauts d’hygiène », « privations de soin » ou encore « atteintes à la dignité » sont les premiers motifs de signalement aux services sociaux.

Ces personnes sont parfois cantonnées à une pièce, voire ligotées. Des méthodes qui ne dissimulent pas forcément de mauvaises intentions, nuance Lauriane Dos Santos.

« Ce qui ressort de l’enquête, c’est que les violences s’inscrivent très rarement dans une volonté de nuire à la personne âgée. Souvent, on ne sait pas comment faire avec une personne difficile à vivre au quotidien, par exemple dans le cas de la maladie d’alzheimer ou de maladies neuro-dégénératives. Les maltraitances peuvent arriver dans des contextes d’épuisement, dans des contextes familiaux difficiles, autour des questions d’héritage par exemple » .

L’attrait du moni ru’au

Autre forme de violence identifiée, la prédation économique. Depuis la mise en place du « moni ru’au » notamment, les personnes âgées qui étaient un poids sont devenues une source de revenus non négligeable pour beaucoup de foyers. C’est souvent là qu’interviennent les tuteurs légaux de l’association Te Mau Aratai. C’est à eux que la juge des tutelles, elle-même saisie par le procureur de la République, confie les personnes mises sous protection judiciaire, qu’on appelle aussi les « majeurs protégés ». Ici aussi, on constate avec impuissance les limites du soutien familial.

« Le constat sur le terrain, c’est que la plupart des personnes âgées ont fait l’objet de souffrance particulières au sein de leur famille et que certaines préfèrent être mises en famille d’accueil, commente le président de Te Mau Aratai Bernard Collorig. La plupart veulent rester chez elles, parce qu’elles veulent finir leur vie dans un lieu où elles ont élevé leurs enfants, où elles ont vécu toute leur vie, mais il est difficile de les laisser là parce qu’il se passe des choses étranges dans ces familles ».

Pas de doute pour l’association. Face au vieillissement accéléré de la population, les familles tout comme les professionnels du secteur sanitaire ou sociale ont besoin d’être davantage soutenus.

« Avant, les Polynésiens vivaient jusqu’à 65 ans, 70 ans, poursuit Bernard Collorig. La problématique va s’accroitre automatiquement parce que les Polynésiens vivent aujourd’hui jusqu’à 80, 90 ans » .

Dans un pays où la population est longtemps restée plus jeune qu’en métropole, la question de la dépendance liée au grand âge n’occupe toutefois pas encore le débat public.