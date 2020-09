Maïlee Faugerat reconduite à la présidence du conseil d’administration de Tahiti Tourisme

Maïlee Faugerat a été reconduite pour 3 années à la présidence du conseil d’administration de Tahiti Tourisme. La ministre du Tourisme Nicole Bouteau a salué l’implication de Maïlee Faugerat aux côtés des équipes du groupement, du ministère du Tourisme, mais aussi auprès des professionnels du secteur du tourisme au cours des 3 années passées. La ministre a également souligné la nécessité d’assurer une continuité dans la gouvernance du groupement dans ces moments difficiles que traverse le secteur. Maïlee Faugerat, dont la candidature a recueilli un vote unanime, a chaleureusement remercié les administrateurs indiquant qu’elle ne souhaitait pas laisser le groupement en pleine crise : « Je crois en la reprise et souhaite accompagner les équipes ainsi que nos partenaires de l’industrie dans la reconquête de nos marchés ».

Ce conseil d’administration a également vu l’entrée de nouveaux administrateurs. Depuis la réforme des statuts de Tahiti Tourisme intervenue fin 2019, le conseil d’administration du groupement comprend désormais 14 représentants du secteur privé (2 représentants par collège) récemment désignés et 14 représentants des intérêts publics dont certains restaient à nommer. Ainsi, les secteurs de la culture, de l’environnement, et des sports, sont désormais représentés au sein du conseil d’administration de Tahiti Tourisme par la présence du ministère de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat. Les présidents des commissions législatives du tourisme et de l’économie de l’Assemblée de Polynésie siègent aussi au titre des intérêts publics. Enfin, 5 personnalités extérieures ont été nommées sur proposition de la ministre du Tourisme lors du conseil des ministres du 23 septembre dernier : Claude Periou, Miriama Bono, Pierre Lesage, Hinatea Colombani et Jerry Biret.

La deuxième partie du conseil d’administration a été consacrée au débat d’orientation budgétaire pour 2021 fortement marqué par la pandémie, de nombreux marchés restant toujours fermés pour certains jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021. Sans abandonner les autres marchés, les Etats-Unis et le marché français ont été identifiés comme marchés prioritaires pour l’exercice à venir, représentant à eux seuls 90% de nos visiteurs depuis le 15 juillet (30% pour les Etats-Unis et 60% pour la France).

Les directions de Tahiti Tourisme ont l’une après l’autre présenté les grands axes de leurs plans d’actions 2021 et de leurs prévisions budgétaires. Cet échange et les réunions programmées début octobre des commissions de travail nouvellement créées, permettront aux administrateurs de finaliser avec les équipes de Tahiti Tourisme le budget 2021 du groupement sur la base des orientations budgétaires qui viennent d’être validées par le conseil d’administration. Il s’agira pour la destination de continuer à valoriser les atouts de « Tahiti et ses îles » dans ce contexte de crise sanitaire internationale. La faible densité touristique, l’éloignement de la destination des épicentres de la pandémie, les caractéristiques géographiques de la destination (dispersion géographique), les hébergements touristiques polynésiens qui permettent la distanciation physique, viennent renforcer l’image d’une destination refuge, préservée du tourisme de masse.