Mahaena : les travaux de la passerelle vont être lancés

La semaine dernière à Mahaena, suite aux intempéries, un pont a été emporté par la rivière, empêchant une vingtaine de familles de traverser dans le quartier Faaiti.

Un passage à gué provisoire permettant d’acheminer de l’eau et des vivres aux familles résidant sur le motu a été achevé le week-end dernier. Ce passage dans le lit de la rivière est uniquement accessible aux camions de la sécurité civile, adaptés pour le traverser et assurer l’approvisionnement des familles. « En aucune manière, il ne peut être utilisé par des véhicules privés », souligne la présidence dans un communiqué. Le courant de la rivière reste fort.

Des études ont été lancées pour une passerelle piétonne. Elle mesurera 1,50 mètre de large et sera opérationnelle fin février 2024, selon le calendrier prévisionnel établi par la direction de l’Équipement. Durant la phase de construction, des travaux d’enrochement seront effectués pour consolider les berges fragilisées et réparer les rives bétonnées de la rivière endommagées par les crues. Les équipes procéderont ensuite à la coulée des culées sur lesquelles viendront se fixer les deux extrémités de la passerelle, ainsi que les accès piétons.

L’ensemble de l’opération est estimé à 50 millions de Fcfp dont une trentaine pour les enrochements et une vingtaine pour les fondations et la consolidation des berges.

Pour le reste, des travaux de curage ont été effectués après les crues, notamment pour résorber des îlots qui se sont formés dans le lit de la rivière, et ainsi améliorer la fluidité du courant, précise la présidence.

D’autres opérations sont programmées pour libérer l’embouchure de la Tevaifaaara des limons, déchets végétaux et arbres arrachés qui s’y sont accumulés. Une intervention qui ne sera possible que lorsque les pluies cesseront et que le lit de la rivière deviendra accessible aux engins.