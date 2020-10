Made in Fenua 2020 : Secrets de Mape remporte le premier prix du jeu-concours des « meilleurs produits »

Le salon Made in Fenua a fermé ses portes dimanche soir, place To’ata. Le bilan est plutôt satisfaisant selon les exposants. Malgré les contraintes dues au Covid-19, les visiteurs ont été nombreux à sillonner les allées du salon. Ce n’est pas encore la fréquentation des précédents salons, mais en ces temps difficiles, tout le monde y a trouvé son compte.

Aussi, depuis sa création, le salon Made in Fenua organise chaque année un jeu-concours qui a pour objectif de valoriser 4 produits exposés sur le salon. Le talent et l’audace des exposants qui ont concouru ont été récompensés grâce aux lots offerts par la CCISM et ses partenaires Air Tahiti Nui et le SIPOF.

Pour cette édition anniversaire, 32 artisans étaient en lice pour le jeu-concours des « meilleurs produits » dans les catégories suivantes : textile, bijouterie, cosmétique, artisanat et agroalimentaire.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Durant 4 jours, 958 visiteurs ont pu voter pour leur produit préféré auprès des hôtesses sur place, ils ont ainsi pu participer au tirage au sort leur permettant de gagner des lots offerts par les partenaires et les artisans du salon Made in Fenua 2020.

Les critères de sélection comme l’esthétique, la finition, l’originalité, l’image polynésienne mais également les matières locales utilisées, la fonctionnalité, l’innovation, le rapport qualité-prix, la capacité à l’exportation ainsi que le potentiel d’industrialisation ont permis aux 4 membres du jury, composé de représentants de la CCISM et du SIPOF, d’élire les 4 « meilleurs produits » du salon.

(Crédit photo : CCISM)

Les lauréats du jeu-concours des « meilleurs produits » du salon Made in Fenua 2020 sont :

Secrets de Mape avec sa crème de Mape pour le trophée Fenua d’Or, qui reçoit la somme de 50 000 Fcfp, offerte par la CCISM, un bon d’achat d’une valeur de 40 000 Fcfp offert par le SIPOF à faire valoir chez Tahiti Sign, TVP, Fastprint, STP Multipress ou Polypress et un billet d’avion aller-retour offert par Air Tahiti Nui, dont la destination correspondra au lieu de prospection du lauréat.

Coconut Me avec son Ultimate Hair Elixir pour le trophée Fenua d’Argent, qui reçoit la somme de 40 000 Fcfp, offerte par la CCISM et un bon d’achat de 20 000 Fcfp offert par le SIPOF à faire valoir chez Tahiti Sign, TVP, Fastprint, STP Multipress ou Polypress.

Hinarii Fashion Tahiti avec sa ceinture en nacre pour le trophée Fenua de Bronze, qui reçoit la somme de 30 000 Fcfp, offerte par la CCISM et un bon d’achat de 10 000 Fcfp offert par le SIPOF à faire valoir chez Tahiti Sign, TVP, Fastprint, STP Multipress ou Polypress.

Poe Tahiti avec son collier sautoir en grappe de keshis pour le prix « Coup de cœur du jury », qui reçoit la somme de 20 000 Fcfp, offerte par la CCISM et 1 stand au marché de Noël offert par Papeete Centre-Ville.

La remise des prix des lauréats se tiendra au siège de la CCISM dans le courant du mois d’octobre 2020. À cette même occasion seront récompensés les heureux gagnants du tirage au sort des visiteurs.