L’exploitation du petit quai de Taiohae à Nuku Hiva, restreinte

Le débarcadère constitué par la jetée du petit quai de Taiohae présente de graves défaillances structurelles qui remettent en question son utilisation. Diverses inspections ont mis en évidence la faiblesse du rideau de palplanches ainsi que des perforations, situation qui avait déjà conduit à interdire la circulation des véhicules sur la jetée.

Récemment, des affaissements de la dalle supérieure ont été constatés mettant en péril l’ouvrage à court terme. Au-delà de la réhabilitation complète de l’ouvrage qui est programmée et engagée, des mesures immédiates de sécurisation et d’exploitation doivent être mises en œuvre, tout en veillant à ne pas entraver le transport des passagers car c’est le seul point de débarquement utilisable pour la navette de la CODIM. Des mesures particulières d’exploitation sont prises afin de réduire les risques et permettre une continuité de service réduite.

Sur proposition du ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, il a été proposé de délimiter deux zones précises :

1. La première, située à l’extrémité de la jetée et délimitée par une barrière, zone la plus fragile, est interdite à toutes les activités, y compris aux piétons. Les manœuvres d’accostage et d’amarrage y sont également interdites.

2. La seconde zone, plus proche du terre-plein, est interdite à la circulation des véhicules, mais reste toutefois accessible aux passagers avec leurs bagages. Le front d’accostage devant cette zone est strictement réservé aux opérations d’embarquement et de débarquement des passagers pour un usage type « dépose-minute ». Afin de limiter les efforts sur la structure, le stationnement des navires y est interdit. Les annexes de navires, ne constituant pas de charges supplémentaires à l’ouvrage, seront seules autorisées à stationner en pied de jetée à l’emplacement matérialisé sur le plan.

Un panneau d’affichage et une signalétique de circonstance seront apposés sur les barrières informant les usagers des restrictions d’usage. Le présent arrêté pris en Conseil des ministres, ainsi que le plan y seront affichés.

La subdivision de l’équipement de Taiohae est chargée du contrôle permanent de la jetée afin de détecter les signes d’une aggravation des défaillances de l’ouvrage. Des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’ouvrage pourront être prises si cela s’avérait nécessaire.