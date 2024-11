Les résultats des Trophées du fenua durable 2024

Les lauréats de la soirée des Trophées du fenua durable 2024, décernés hier soir à la Brasserie Hoa lors de la soirée « Ia Ora Te Fenua, célébrons la nature » , sont désormais connus.

Les quatre premiers prix correspond aux 4 rubriques de la 4ème édition du magazine annuel « Nos Solutions pour un fenua durable » édité par la FAPE (Fédération des Associations de Protection pour l’Environnement). Ils sont d’un montant de 150 000 Fcfp, remis par leurs parrains respectifs.

Prix de la Biodiversité (Direction de l’environnement – DIREN)

L’association A Ti’a Matairea développe et encourage la protection de l’environnement terrestre et marin de Huahine. Afin qu’ils n’endommagent pas les coraux, elle s’est notamment intéressée aux conditions d’ancrage des voiliers.

L’association développe et encourage la protection de l’environnement terrestre et marin de Huahine. Afin qu’ils n’endommagent pas les coraux, elle s’est notamment intéressée aux conditions d’ancrage des voiliers. Prix du Climat (Socredo)

Dans un souci d’économie circulaire et de développement durable, la société Kotuku Fakarava , transforme en poudre de nacre les reliquats de coquilles d’huîtres perlières qui deviennent un fertilisant naturel utilisable en agriculture.

Dans un souci d’économie circulaire et de développement durable, la société , transforme en poudre de nacre les reliquats de coquilles d’huîtres perlières qui deviennent un fertilisant naturel utilisable en agriculture. Prix de l’Éducation au développement durable (OPT)

Les programmes de l’association Reva Atea ont pour objectif de reconnecter les jeunes générations à la nature et au respect des milieux naturels. De les sensibiliser en leur rendant accessible la démarche scientifique, tout en leur transmettant des valeurs culturelles appropriées.

Les programmes de l’association ont pour objectif de reconnecter les jeunes générations à la nature et au respect des milieux naturels. De les sensibiliser en leur rendant accessible la démarche scientifique, tout en leur transmettant des valeurs culturelles appropriées. Prix de l’Économie circulaire (Fenua Ma)

Une expérimentation originale et prometteuse du Centre des Métiers d’Art (CMA) : du papier 100% local réalisé à base de végétaux du fenua. Son côté authentique et original en fait le papier écologique idéal pour des projets très variés.

Le Prix du public, d’un montant de 100 000 Fcfp, a été remporté par l’association Ihieiora, qui mène à Rangiroa une démarche transversale pour préserver les ressources et protéger l’environnement de l’atoll. Entre autres, mise en place d’ateliers de formation et création d’un « faaapu solidaire et partagé ».

– PUBLICITE –

Le détail de ces « solutions » est à retrouver dans le magazine « Nos Solutions pour un fenua durable » .