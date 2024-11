Mêler science et savoirs des tupuna, clé du fenua durable selon la FAPE

TNTV : Chaque année, la FAPE (Fédération des Associations de Protection pour l’Environnement) lance un concours d’initiatives pour mieux protéger et préserver l’environnement. Cette année, une quarantaine de projets a été retenu. Le choix des lauréats sera difficile.

Winiki Sage, président de la FAPE : « Oui, effectivement, comme tous les ans. On est à la quatrième édition cette année. On sort un magazine qui recense toutes les solutions qui nous semblent pertinentes et qui sont conformes, notamment avec les 17 objectifs durables de l’ONU. Donc, il y a des associations, bien sûr, mais aussi des entreprises et même des services du Pays que l’on cite à l’intérieur du magazine. (Ce samedi), on va remettre des trophées de la biodiversité. Il y a plusieurs types de trophées. On en a cinq grâce à des parrains, notamment la Diren qui nous aide, ainsi que d’autres groupes » .

TNTV : Vous vous calquez sur des critères de l’ONU, cinq catégories pour ce concours : biodiversité, économie circulaire, éducation, climat et un prix du public. Qui vote réellement dans ce concours ?

W.S : « Tout le monde a pu voter, notamment ceux qui sont dans le magazine. Ensuite, on a nominé pour chaque catégorie trois grands projets. C’est le parrain, avec un jury, qui décide ensuite lequel aura le prix. L’année passée, l’association Tama No Te Tairoto avait été lauréate du trophée de la biodiversité. Cette année, cette association est récompensée par les trophées de l’IFRECOR » .

TNTV : Cette reconnaissance permet aussi à ces associations de disposer de plus de moyens ?

W.S : « Oui, on est très fiers parce qu’on les soutient depuis le début. C’est un exemple de jeunes diplômés qui connaissent ce domaine-là et qui ont découvert des choses dans l’océan, qui sont en train d’en faire, d’essayer de démontrer que sur toute la planète, il y a des cycles. Alors peut-être que ça avait été identifié aussi par nos tupuna, mais en tous les cas, il y a un cycle lunaire qu’ils ont détecté avec les coraux » .

TNTV : Mêler la science et les histoires des tupuna, c’est quelque chose que vous voulez mettre aussi en valeur ?

W.S : « Oui, on combat depuis longtemps ce qui se passe quand il y a de la pollution, etc. On veut surtout s’investir dans des projets, notamment dans tout ce qu’on appelle les rahui aujourd’hui. Les rahui, c’est simplement des techniques que nous ont enseignées nos tupuna. Et on s’aperçoit aujourd’hui que sur toute la planète, ce sont ces techniques-là qu’il faut mettre en place pour assurer notamment l’autonomie alimentaire. On l’a vu dernièrement il y a quelques années avec le Covid, qu’il faut absolument travailler sur ces sujets-là. C’est d’ailleurs ce type de projet qu’on met également en valeur dans le magazine » .

TNTV : L’année prochaine, se tiendra à Nice le sommet des océans. Vous y participez également. Est-ce que ce sera une opportunité pour la FAPE d’obtenir plus de soutien, notamment financier ?

W.S : « Alors effectivement, à la FAPE, on n’a pas de subvention. Donc on se démène comme on peut pour aller capter des sous avec des fondations à l’extérieur. Ce n’est pas facile. Il faut remplir des dossiers. C’est souvent scientifique, en anglais. Ces grands événements-là nous permettent d’aller rencontrer nos homonymes. Ils nous permettent de rencontrer d’autres fondations, d’aller ensemble déclarer ce qu’on voudrait faire. Notamment la surpêche, qui aujourd’hui est quelque chose de terrible pour nos îles puisqu’on subit cette raréfaction du poisson. Cela fait partie de tous les enjeux aujourd’hui sur la planète (…) On essaie de tous se mettre en ordre de marche pour qu’on puisse dire des choses de même voix lors de ces grandes conférences-là » .

Comme chaque année, la FAPE organise la soirée des Trophées du Fenua durable. Elle se tiendra ce samedi 16 novembre à partir de 17 heures à la Brasserie HOA.