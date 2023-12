Les professionnels de la nuit se préparent pour le Réveillon

La production est lancée, la bière ne doit pas manquer pour la clientèle. Le personnel des bars et des discothèques est sur le pied de guerre. Tiare gère trois établissements qui peuvent accueillir, au total, près de 700 personnes. Et tout est prêt pour recevoir les fêtards du Nouvel An.

« Les cuisiniers sont déjà aux fourneaux pour offrir les meilleurs plats pour fêter la fin de l’année 2023. Les barmaids aussi. On aura une super ambiance. On vous donne rendez-vous pour faire la fête avec nous et passer un bon Réveillon », dit-elle.

Si certains établissements préfèrent rester fermés dimanche soir, d’autres voient la Saint-Sylvestre en grand. Steve Liu prépare la 4e édition de son évènement baptisé « Be Extra » dans les jardins de la mairie de Papeete. Du gros son et des jeux de lumière, avec un line up de plusieurs DJ, l’homme d’affaires veut innover.

« Chaque année, j’essaye d’apporter quelque chose de différent. Il y a des places attablées et des non-dineurs. Il nous reste 4 tables sur 70. On vise 2000 personnes. C’est le double des années précédentes. Nous sommes très contents », explique celui-ci qui « espère que le programme va séduire tous les convives jusqu’à 4 heures du matin ».

Dans cet hôtel de Faa’a, les réservations font aussi le plein. Il reste à peine quelques chambres disponibles. Spectacle, animations et feux d’artifice sont au programme de la soirée de dimanche, avec un menu à la hauteur de l’évènement.

« C’est le Réveillon, donc c’est foie gras, langoustes, crevettes, huitres, et du gibier de Nouvelle-Zélande, tous ces produits qui sont rares dans l’année et disponibles en fin d’année (…) Les soirées ne sont pas données, autour de 30 000 francs par personne, donc, oui, on fait du chiffre », souligne le directeur de l’établissement, Thierry Brovelli.

La population a donc l’embarras du choix pour célébrer comme il se doit l’arrivée de la nouvelle année. Mais avec modération, car l’important, c’est de rentrer sain et sauf à la maison.