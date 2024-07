Les premiers Brevets professionnels de surf délivrés à quelques jours des JO

C’est avec fierté que les 12 lauréats ont reçu leur sésame. Fierté également pour la ministre des Sports, Nahema Temarii : « C’est la toute première fois qu’on met en place le BPJEPS de surf sur une initiative de l’IJSPF et je suis contente qu’on ait soutenu et je suis fière aujourd’hui de voir 12 maohi diplômés. Ils vont travailler avec leur passion, ce qui les anime, et je trouve ça exceptionnel ».

Une formation de 9 mois au total durant laquelle il aura fallu, pour certains, retourner sur les bancs de l’école. « Neuf mois, c’est long. Avec les boys, heureusement qu’on avait une bonne entente, qu’on se connaissait déjà, confie Kévin Bourez. Ils font partie des meilleurs surfeurs de Tahiti aujourd’hui. Et d’avoir ce diplôme, pour moi, ça va me permettre au travers du Rautiare surf club, d’essayer de former la jeunesse de la commune de Teva i Uta, essayer de prendre des jeunes des quartiers et leur offrir la chance que j’ai eue moi avec Teva Zaveroni qui avait ouvert un club. C’est dans cette optique, on va dire l’aspect social, qui m’intéresse. Et l’éducation : peut-être que j’essaierai un jour de m’occuper d’une section surf, à l’exemple du lycée de Papara ».

Une remise de diplôme émouvante qui s’est poursuivi par une compétition de surf en équipe qui a réuni tous les districts de Tahiti, mais aussi des surfeurs de Moorea et de Huahine. « Le surf est quand même un sport individuel, mais ça permet de montrer qu’on a aussi une compétition qui peut se faire par équipe et impliquer toutes les communes, souligne le président de la Fédération tahitienne de surf Max Wasna. D’abord les communes labellisées et toutes les communes et districts pour leur permettre de participer à cet événement, qu’ils soient licenciés ou non ».

Les surfeurs du fenua se mesureront durant deux jours sur le spot de Taharuu. Une manière de célébrer ce sport de glisse quelques jours avant de s’immerger dans les épreuves des Jeux olympiques de surf à Teahupoo.