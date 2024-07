Les Miss Tahiti en immersion culturelle à Maupiti

C’est à Motu Tuanai que la visite des Miss débute, aux côtés des tresseurs de filets. Les jeunes femmes les aident à remonter une partie des tresses sur les barges pour les déplacer. Une opération physique.



« C’est émouvant et je trouve que ce qui est beau, c’est de voir toutes les générations s’entraider, les hommes s’entraider dans la joie de vivre. Ça représente vraiment bien notre peuple polynésien » confie Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024.

« On est là aussi pour mettre la main à la pâte et c’est bien de voir aussi comment est-ce que ça se passe avant, parce que c’est toute une organisation. Moi, je ne pensais pas d’ailleurs que c’était aussi lourd, c’est très physique, et que ça rassemblait autant de monde » confie Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023.

Élue le 21 juin dernier, Temanava Domingo effectue son premier déplacement hors Tahiti, et Maupiti l’a déjà conquise : « Vraiment, on est émerveillé, c’est incroyable. Il y a une belle énergie et un bel événement comme celui-ci, c’est unique ».



« C’est vrai que Maupiti, c’était ma première destination en tant que Miss Tahiti, et j’ai gardé une place spéciale. Franchement, la population, l’accueil… j’ai été touchée par eux et donc je suis très heureuse de pouvoir me rendre une deuxième fois ici. Franchement, je n’avais qu’une hâte, c’était de venir à la pêche aux cailloux » ajoute Ravahere Silloux.

« J’ai eu la chance de pouvoir assister à une pêche aux cailloux à Kaukura dans les Tuamotu quand j’avais 7 ans. Donc 20 ans plus tard, je reviens à Maupiti pour assiter à la pêche aux cailloux, très traditionnelle ici. C’est une joie, c’est un honneur même » se réjouit Herehia Sanford, Miss Heiva 2024.

Une pirogue spéciale a été préparée pour transporter les reines de beauté sur le site de la pêche aux cailloux ce jeudi.

Les Miss participeront également, comme chaque année, au défilé anticipé du 14 juillet.