Les ministres de la Santé du Pacifique en visite à l’hôpital de Moorea et au CHPF

À l’occasion de la treizième réunion des ministres de la Santé du Pacifique, une visite de terrain a été organisée ce lundi pour les chefs de délégations et les personnalités de l’OMS (Organisation mondiale pour la santé) et de la CPS (Communauté du Pacifique), dont le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Takeshi Kasai, et le directeur général de la Communauté du Pacifique, le Dr Colin Tukuitonga. Le ministre de la Santé et de la prévention, le Dr Jacques Raynal, a accompagné les délégations lors d’une visite de l’hôpital de Afareaitu à Moorea, le matin, et du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) l’après midi.

L’association des matahiapo de Moorea a accueilli traditionnellement les personnalités à Afareaitu autour d’un chant et d’un orero. La visite de l’hôpital s’est organisée en ateliers : la lutte contre les maladies vectorielles, la mise en place d’écoles en santé et de comités de santé, la promotion de la santé pour les personnes âgées, la promotion de l’alimentation saine, la mise en place d’une démarche qualité des soins, et le développement des pratiques professionnelles en soins curatifs. Ces ateliers ont mis en avant les innovations dans la réalisation de soins de proximité de qualité –que ce soit au niveau curatif, préventif ou promotion de santé– auprès de la population.

En effet, massage traditionnel pour nourrissons, service de soin par visio-conférence ou encore service de pédiatrie… si l’hôpital de Moorea n’est pas une structure à la pointe de la technologie, il possède tout de même des atouts.

Si sur le point financier, les soins complexes ou encore les médicaments sont bien souvent mis en avant, à Moorea, c'est sur la prévention et la proximité avec les patients et plus particulièrement la question du transport.

Parmi les présentations proposées aujourd'hui à Moorea, l'entretien et la culture d'un potager par le personnel même de l'hôpital a fait très bonne impression.

La visite organisée au CHPF a permis ensuite aux délégations de découvrir les services médicaux disponibles au fenua. Parmi ceux-ci : les services d’urgence, de médecine hyperbare, d’imagerie, de radiothérapie, de médecine isotopique, et le centre 15/18. Les chefs de délégations des différents pays, de l’OMS et de la Communauté du Pacifique ont eu l’opportunité de découvrir cet hôpital de dernière génération, doté d’un plateau technique lourd, qui assure une offre de soins de haute technicité.

Lors de la visite au CHPF.

Deux ans après les îles Cook, c’est à Tahiti que se tiendra la réunion des ministres de la Santé du Pacifique. Elle débutera ce mardi 6 août à 8 heures à la Présidence et se terminera jeudi à 17 heures. Près de 140 personnalités internationales sont attendues.