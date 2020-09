Les gagnants du jeu concours « écomobilité au Fenua »

Le grand gagnant du jeu concours est Narii Pou, qui récolte 1 159 votes sur la page Facebook de la Direction des transports terrestres (DTT) pour sa chanson « Ma vision de l’écomobilité 3.0 » et son clip. Il propose un panel de mesures et conclut avec humour sur le volet sportif des modes actif pour être en bonne santé. Cet engouement lui permet de remporter un smartphone de dernière génération.

Narii Pou Posted by Direction des Transports Terrestres on Friday, September 11, 2020



À la 2ème place, on trouve Tianoa Periou, dont la vidéo a reçu 494 votes. Il a choisi de présenter sa vision des points forts et points faibles de modes de transport pour nous convaincre de laisser la voiture au garage : le covoiturage, la marche, le skate, le vélo et le transport collectif avant de conclure sur un message militant : « et vous, pourquoi utilisez-vous encore votre voiture ? »



Comme Narii et Tianoa, les créateurs des 21 scénettes se sont pris au jeu et ont évoqué les avantages des modes alternatifs à la voiture particulière en autosolisme : des bénéfices pour la santé, des économies réalisées, ne plus subir les embouteillages, la préservation du Fenua etc. Pour ce jeu multicanal, les internautes pouvaient soutenir les vidéos qui les ont interpellés, qu’elles soient spontanées, travaillées, drôles, engagées et/ou à l’esthétique soignée, au format Tiktok ou de qualité professionnelle.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

L’objectif de cette opération était de diffuser largement des vidéos portant des messages écomobiles sur les réseaux sociaux, pour mieux interroger la population sur leur vision, pragmatique et locale et susciter l’intérêt autour de cette thématique.

Au total, les vidéos ont été visionnées à ce jour plus de 55 000 fois sur la page Facebook de la DTT et 20 lots ont été attribués pour récompenser les contributeurs, dont 2 prix du jury.

Classement des lauréats :

Narii Pou – Pack d’une valeur de 140 000 Fcfp Tianoa Periou – Pack d’une valeur de 30 000 Fcfp Tenania Parent – Pack d’une valeur de 30 000 Fcfp Vaea Nui – Pack d’une valeur de 20 000 Fcfp Chloé Laugrost – Pack d’une valeur de 20 000 Fcfp Nova Doerler – Pack d’une valeur de 20 000 Fcfp Jean-Yves Soyer – Pack d’une valeur de 20 000 Fcfp Winston Cholet – Pack d’une valeur de 20 000 Fcfp Keilan Rochette – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp Taufa Tahiata – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp Killian Domingo – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp Haunui Ata – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp Heivai Bourtache – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp Ariioehau Taumihau – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp

14. (ex æquo) Mahana Tokoragi – Pack d’une valeur de 12 000 Fcfp

Lots pour les participants :

– Un iPhone 11 offert par la DTT

– 1 casque Sony Bluetooth Extra Bass offert par la DTT

– 5 batteries de smartphone portables offertes par la DTT

– 1 casque de moto offert par MotorBikeCenter

– 10 cartes de transports offertes par Tere Tahiti

– 1 journée découverte de Papeete en scooter électrique offerte par Hello Scoot’

– 5 bons de location de Vélos à assistance électriques (VAE) offerts par Pacific Cycles

– 15 packs A/R Tahiti-Moorea pour 2 personnes offerts par l’Aremiti Tahiti – Moorea

– des goodies offerts par la Polynésienne des Eaux

– des goodies offerts par la DTT

Lot pour les votants (tirage au sort) :

– 1 casque Sony Bluetooth Extra Bass offert par la DTT – Gagnant : Atea Paofai