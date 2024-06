Les fonctionnaires d’État manifestent contre la réforme des retraites

L’ITR, sorte de « sur rémunération de retraite » des fonctionnaires d’État est en cours d’extinction progressive depuis 2008. En 2028, ça sera fini. Depuis des années, les fonctionnaires d’État tirent la sonnette d’alarme. En avril dernier, l’État a fini par mettre en place un nouveau dispositif compensatoire que les cinq syndicats de fonctionnaires d’État CFE CGC, CGT, FNEC PF FO, FSU et SOLIDAIRES douanes) mobilisés ce matin devant le haut-commissariat estiment insuffisants. « Nous contestons ce dispositif décrété par l’État par rapport à nos retraites. Auparavant, avec l’ITR, à la retraite, sur une base de 1 000, on partait avec 750. Aujourd’hui, avec ce dispositif, on partirait avec 400 voire 450. On trouve que c’est totalement injuste » dénonce Johan Tehihipo, secrétaire territorial Alliance Police Nationale – CFECGC.

Avec l’aide des députés et sénateurs du pays, l’intersyndicale tente de convaincre l’État de revoir sa copie, à l’appui d’arguments chiffrés et concrets. Pour eux, il ne s’agit pas de défendre des privilèges, mais de réparer une injustice : « C’est une mesure qu’on trouve totalement injuste, selon nous. On est déjà prélevé indexé, et sur cette base, on demande à toucher une retraite indexée. Et il faut s’aligner sur le coût de la vie en Polynésie qui ne cesse d’augmenter. C’est notre revendication. (…) On demande que le calcul de nos retraites se fasse sur le traitement majoré, ce sur quoi on est déjà prélevé. (…) C’est aussi un manque à gagner pour l’économie locale. On chiffre à plus de 5 milliards de Fcfp le manque à gagner dans les prochaines années ».

Dans la matinée, une délégation a été reçue par le secrétaire général adjoint du haut-commissariat. Mais l’intersyndicale prévient : sans nouvelles de l’État dans les 7 jours, elle entamera des actions qui pourront aller jusqu’à une grève générale.

Aujourd’hui au fenua, près de 6 000 fonctionnaires d’État sont actifs et donc concernés par cette réforme, et une centaine d’entre eux part en retraite chaque année.