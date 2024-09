L’église Sanito prospecte des terres pour les immigrés climatiques Paumotu du futur

Des terres viables à Tahiti ou aux Marquises pour les futurs réfugiés climatiques des Tuamotu : sur les instructions du siège de l’église Sanito, les responsables de Tahiti se sont saisis du sujet. En Polynésie française, comme au plus haut niveau de la Communauté du Christ, on prend désormais ce risque très au sérieux. Les responsables de l’église ont d’ailleurs déjà commencé à recenser le foncier mis à disposition par des fidèles. « L’église a beaucoup de terrains inoccupés. Ceux de Tahiti qui sont venus des Tuamotu sont nombreux, et ils ont fait un don ici à Tahiti. C’est vrai que pour l’instant il y a les Marquises, mais il y a aussi Tahiti, un peu partout, là où on peut accueillir ces enfants un jour s’ils ont des problèmes » explique Marcel Maiau, pasteur de la Communauté du Christ.

Marcel Maiau, pasteur de la Communauté du Christ (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’église s’intéresse notamment aux îles hautes des Marquises où elle mène des repérages : « Il faut voir les possibilités, parce qu’il y a des terres immenses aux Marquises qui ne sont pas encore exploitées. C’est encore à l’étude. Nous sommes en train de travailler sur un sujet qui a une sacrée importance pour l’église et pour la population ».

« Je reviens de mission de Rangiroa et on voit que certaines îles ont été envahies par les eaux et ça devient urgent de prendre en considération ce qui touche nos îles plutôt éloignées » indique Nova Tama, membre de la Communauté du Christ.

Tri des déchets et sobriété énergétique : au-delà de l’inéluctable montée des eaux, l’église Sanito entend également en profiter pour sensibiliser les plus jeunes aux gestes éco-responsables.