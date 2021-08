Le SNETAA FO demande l’ouverture de nouveaux centres de dépistage

“La rentrée scolaire 2021-2022 débute dans une situation inédite, pire que la précédente rentrée. Notre fédération a été conviée à une réunion d’information avec la Ministre de l’éducation ce mercredi 4 août 2021, sur les questions de la reprise, des conditions sanitaires avec un vade-mecum 2021-2022, et de la mise en place de centres de vaccination dans les établissements scolaires.

Notre fédération a fait part de ses remarques par courrier dès le lendemain, sur le nettoyage renforcé et les besoins en personnels, la procédure de vaccination des élèves, la continuité de la restauration scolaire, la procédure et la décision de fermeture d’établissements, la protection des données médicales des élèves et des personnels, et les autotests des élèves internes.

Nous avions demandé un report de la rentrée et maintenant une rentrée progressive sur au moins deux semaines, avec une diminution du nombre d’élèves et de personnels simultanément présents dans les établissements, afin d’améliorer la gestion de la distanciation physique et de l’hygiène des usagers et des locaux.

L’absence des personnels atteints de la Covid, testés positifs ou mis à l’isolement doit aussi être anticipée afin d’éviter tout problème de gestion des élèves.

Au vu des consignes et des conditions sanitaires qui évoluent très rapidement, nous demandons à ce que le port du masque et le lavage des mains soit organisé et rendu obligatoire dans tous les cas. Ces mesures protègent et empêchent la propagation de ce type de virus.

Nous demandons aussi à ce que le Pays ouvre de nouveaux centres de dépistage.

Et nous invitons tous ceux qui souhaitent se faire vacciner à se rendre dans les centres de vaccination. Nous espérons que cette rentrée se déroulera dans les meilleures conditions possibles, nous continuerons à oeuvrer dans l’intérêt de notre système éducatif polynésien, de nos enfants et de tous les personnels et acteurs de l’éducation.

Le SNETAA FO Polynésie remercie et apporte tout son soutien aux personnels sollicités dans cette crise

et à tous les soignants en première ligne dans ce moment difficile.”