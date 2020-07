Le secteur du logement social privé doit être amélioré

L’enjeu de ce dispositif est de permettre l’accès au logement à des ménages aux revenus moyens qui ne trouvent pas à se loger décemment dans le marché libre. Le bilan de ce dispositif apparaît aujourd’hui assez décevant en matière de résultats (129 logements seulement ont été livrés).

Au regard du contexte de crise économique et des problématiques de logement des familles polynésiennes, le ministre du Logement souhaite que le dispositif soit remis en cause afin d’en améliorer son efficacité.

L’écoute des professionnels du secteur et la prise en compte du cadre d’exercice de leurs activités est indispensable pour engager une politique en faveur de la relance économique du Pays par la construction immobilière tout en répondant aux besoins de logement des familles aux ressources modestes et intermédiaires.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le séminaire qui a eu lieu à la Présidence avait ainsi pour objectif de partager des réflexions sur le bilan et sur les points d’amélioration du dispositif. Plus d’une trentaine de participants ont contribué à la réflexion collective au travers des deux ateliers de travail qui questionnaient le périmètre du dispositif et les modalités d’appui public à la production de logements intermédiaires et sociaux.

Les mesures identifiées dans les travaux feront ensuite l’objet d’un approfondissement technique, et seront mises en œuvre dans le cadre d’un plan d’action à court et moyen termes.

L’élaboration en parallèle de la future politique publique de l’habitat permettra d’assurer une cohérence d’ensemble de l’action publique en faveur d’un habitat de qualité en Polynésie française.