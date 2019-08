Le salon de Moorea a ouvert ses portes

Salon de Moorea : c'est parti pour une 4ème édition Ce matin, le comité du tourisme et les élus du conseil municipal de Moorea-Maiao procédait à l'ouverture officielle de la 4ème édition du SALON DE MOOREA.Le comité organisateur et les partenaires de l'évènement ont le plaisir de proposer à la population résidente ou de passage, du 8 au 11 Août, le SALON DE MOOREA, a Ti'ahura (HAAPITI). Posted by Commune de Moorea-Maiao on Thursday, August 8, 2019

Moorea a ouvert ce jeudi les portes de son 4e salon du tourisme, un événement pour animer l’île sœur et mettre en avant le travail des artisans et agriculteurs. 90 stands sont installés pendant 4 jours à Haapiti. Le salon est destiné aux habitants et aux touristes de passage à Moorea. Ce rendez-vous créé par le comité du tourisme a pris de l’ampleur au fil des années. “On a plus de 100 adhérents dans le comité, donc c’est une bonne chose. On a pu réunir tout ce monde-là pour travailler ensemble” explique Moïse Ruta, président du comité du tourisme.

Lors de l’ouverture du salon aujourd’hui. (Crédit photo : Commune de Moorea-Maiao)

Sous les chapiteaux, les visiteurs peuvent remplir leur panier de produits de la terre et faire saliver leurs papilles en goûtant des produits transformés. Le salon propose une variété de créations : du textile, de la bijouterie ou encore de la gravure sur verre. Et à quelques jours de la rentrée, un jeune coiffeur propose aussi ses services. “Je suis essentiellement là pour le couper les cheveux des enfants pour la rentrée scolaire. Je suis aussi là pour conseiller les clients sur Moorea pour proposer des looks plus appropriés et plus modernes” nous dit Christian Kim.

Le salon qui compte de plus en plus d’adeptes, met également en valeur les autres archipels : les richesses des Australes et des Marquises sont à découvrir sur le site.