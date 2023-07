Le quatre-mâts BAP Unión bientôt à Tahiti

Le navire-école à voile B.A.P « Unión » , gigantesque quatre-mâts péruvien (115 mètres de long pour plus de 50 mètres de haut), devrait faire escale à Papeete ce jeudi pour la première étape de son tour du monde, prévu sur 10 mois. Heure d’arrivée estimée dans la rade : 9 heures du matin.

Conçu pour former les jeunes matelots, il sert aussi d’ambassadeur au Pérou. Via Twitter, le ministère de la Défense péruvien précise que le navire sert à promouvoir « l’histoire et la culture péruvienne dans le monde entier » .

Accesible au public

Ainsi, le B.A.P « Unión » sera accessible au public du jeudi 13 au dimanche 16 juillet, veille de son départ pour Guam. Des visites guidées sont prévues de 10 heures à 17h30, sauf le samedi 15 juillet (10h à 15h30). Aucune réservation n’est possible, il vous faudra aller à quai pour y monter.

L’ « Unión » a quitté le quai de la base navale de Callao le 17 juin. Il prévoit de visiter 20 ports dans 16 pays, sur 5 continents.