Le projet de nouveaux câbles sous-marins de Google prend forme

« Le projet de renforcement des infrastructures numériques en Polynésie française franchit une étape décisive », se félicite, dans un communiqué, la Présidence de Polynésie.

Ces derniers jours, un navire dédié aux études sous-marines se trouvait en effet dans le port de Papeete, « prêt à entamer les analyses nécessaires pour la pose de nouveaux câbles »

« La première phase technique du projet consiste en des études bathymétriques, essentielles pour déterminer le meilleur tracé des câbles au fond de l’océan (…) Elles impliquent la cartographie du relief sous-marin, l’analyse des sédiments et la détection des éventuels obstacles naturels ou anthropiques. Ces données permettent de créer des cartes détaillées du relief sous-marin, essentielles pour la pose des câbles en toute sécurité et efficacité. Ces études préliminaires sont également cruciales pour évaluer l’impact environnemental du projet et garantir la préservation des écosystèmes marins », souligne la Présidence.

« Google arrive à Tahiti », s’est réjoui le président Moetai Brotherson dans une déclaration transmise aux médias par la Présidence. « La Polynésie dispose d’un emplacement unique, situé en plein cœur de l’Océan Pacifique. Cela fait de notre pays une destination idéale pour ce type de projet », a-t-il ajouté.

Le chef de l’exécutif a mis en avant les « infrastructures qui existent » au fenua, la « capacité de production d’énergie que nous avons », mais aussi « toutes les compétences » locales, qui ont été des « facteurs dans le choix de la Polynésie française par Google ».

« Ces nouveaux câbles -au nombre de 5, Ndlr- amèneront 50 fois plus que la bande passante que nous avons actuellement. Cela rendra la Polynésie plus attrayante au niveau des nouvelles perspectives numériques, plus attrayantes, aussi, pour les entreprises », a-t-il souligné.

Moetai Brotherson a également indiqué avoir été contacté par « beaucoup de grandes entreprises » depuis l’annonce de la construction des ces nouveaux câbles. Des sociétés qui regardent quels « projets » elles pourraient développer grâce à ceux-ci.

A l’Assemblée de Polynésie, ce mardi, le président du Pays a annoncé que la pose des nouveaux câbles devrait débuter à compter du mois d’octobre de cette année pour une livraison prévue fin 2025.

Le projet de loi visant à modifier le code des postes et télécommunications pour permettre à Google l’installation et l’exploitation de ses câbles – autorisation jusqu’ici réservée uniquement à l’OPT – a par ailleurs été voté à l’unanimité par les représentants de Tarahoi, en fin de matinée.