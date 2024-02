Le prix des hydrocarbures maintenu

Le Conseil des ministres a décidé de maintenir les prix des hydrocarbures à leurs niveaux actuels pour le mois de février 2024.

Dans le dernier compte-rendu du conseil des ministres, le gouvernement explique vouloir poursuivre « la mise en œuvre concrète des engagements pris concernant la protection du pouvoir d’achat des ménages (…) dans un contexte où la hausse des prix sur les douze derniers mois concerne surtout les produits alimentaires (+1,6%) et boissons non alcoolisées (+9,6%), les loyers d’habitations (+5%) et les produits et services de santé (+2,5%) ».

Trois baisses des prix des carburants ont eu lieu en 2023. Depuis le mois d’octobre dernier, les tarifs ont été maintenus.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres