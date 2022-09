Le Passeport tourisme prolongé jusqu’au 31 décembre 2022

Dans le cadre du projet “Passeport tourisme” 2021-2022, le Pays a attribué une subvention de 15 millions de Fcfp à la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française (CCISM), pour la mise en œuvre de formations en faveur des pensions de famille et des prestataires d’activités touristiques.

Ces mesures d’accompagnement entendent répondre aux besoins de professionnalisation du secteur, par des actions de formations « Métiers » et d’apprentissage de l’utilisation des outils de gestion professionnelle.

Compte tenu du regain de l’activité touristique durant la haute saison et de son maintien prévu pour les mois prochains, notamment dans les archipels, les pensions de famille et les prestataires du tourisme privilégient l’exercice et la consolidation de leurs activités par l’accueil de leur clientèle. Ce faisant, les professionnels ont moins de disponibilité pour suivre les actions de formation proposées par la CCISM.

Pour soutenir la reprise économique du secteur et permettre le développement optimal du dispositif de formation, il a été décidé de prolonger le délai d’exécution du programme au 31 décembre 2022.