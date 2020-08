Le masque obligatoire pour tous, en permanence, au Salon de la rentrée de Mamao

« Cette année pour le Salon de la rentrée, nous obligeons les gens (les visiteurs et nos exposants), à porter un masque en permanence. Sinon l’entrée n’est pas acceptée. On a vraiment envie de mettre dans la tête des gens qu’il y a des gestes barrière à respecter et éviter au maximum la propagation du virus », déclare Aude Pasquier, directrice de DB Tahiti.

Et si vous arrivez sans masque, vous pourrez en acheter sur place : « On met à la disposition du public des masques qui seront payants aux entrées. Il y a deux entrées qui seront bien concentrées avec des hôtesses de DB Tahiti qui seront là pour vérifier que les masques sont aux normes et en vendre au cas où les gens ne viendraient pas avec. Et distribution bien sûr de gel hydro-alcoolique. »

Cette année, l’événement accueille une centaine d’exposants. Au programme, des stands dédiés au shopping de rentrée mais aussi une partie réservée aux activités, clubs et fédérations sportives. Des démonstrations auront lieu, notamment de VTT.

Pour cette nouvelle édition du salon de la rentrée, certains exposants habituels ne seront pas au rendez-vous : « Des exposants qui ont participé à la grande foire du mois de juin se retrouvent sans stocks (..) certains exposants ne seront pas là mais on les attend à la foire d’octobre. »

PRATIQUE

Salon de la rentrée

Parc Expo Mamao

Du 6 au 9 août