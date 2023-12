Le lucratif business des décorations de Noël

Elles font partie du folklore de Noël, et trustent à nouveau les rayons des supermarchés et autres commerces. Les décorations de Noël sont de sortie, et les professionnels attaquent la période pied au plancher après une préparation de plusieurs mois.

C’est le cas de Mareva Tumarae, responsable adjointe d’un magasin d’ameublement et de décoration. Réputée pour ses prix cassés, son enseigne a été assaillie de demandes et elle a vu les commandes s’accumulent à l’approche des fêtes. Ses clients ne viennent pas que de Tahiti, mais de tous les archipels. « Ça vient des Tuamotu, ça vient des Australes ça vient d’un peu partout, il faut qu’on assure au maximum Noël. Ce sont surtout les écoles qui s’y prennent à l’avance, avant les particuliers » , observe-t-elle.

Concernant ces derniers, sans surprise, l’argument du prix est le plus important. Les commerçants s’adaptent au portefeuille des clients. Les articles discount ont leur pendant plus onéreux, mais moins commun, comme dans le magasin d’ameublement et de décoration géré par Julier Merusat. Elle mise également sur le conseil clientèle pour se distinguer de la concurrence. « Personnellement, je suis décoratrice d’intérieur, donc les gens bénéficient d’un conseil gratuit quand ils viennent en magasin, glisse-t-elle. Ils voient ce qui se présente, choisir les collections et adapter en fonction de ce qu’ils veulent » .

À en croire Sandrine Egarin, qui est responsable marketing dans un magasin du même type, la magie de noël envoute toujours les consommateurs, malgré la cherté de la vie. « Les personnes vont quand même se laisser charmer par au moins une petite déco. Peut-être un peu plus coûteuse, mais qui a son charme. C’est ça qui va donner l’effet voulu dans son foyer » , analyse-t-elle, la magie de noël envoute encore les consommateurs. Ce sont des produits qui ont vraiment leur personnalité » .

Pas de montants divulgués, mais les caddies bien remplis et les étagères vidées sont de bon augure pour ces commerçants.