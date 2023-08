Le fenua a accueilli 218 750 touristes en 2022

« La croissance est globale et concerne l’ensemble des segments touristiques, qu’ils soient en hébergement terrestre marchand, flottant ou non marchand, mais la croissance reste encore inférieure aux niveaux de 2019. La clientèle privilégiant l’hébergement terrestre représente 92 % de la clientèle de 2019 et 81 % du total des effectifs touristiques. Les marchés nord-américains (+ 7 250 touristes par rapport à 2019) et français (+ 9 030 touristes par rapport à 2019) sont les plus dynamiques et constituent les deux tiers de la clientèle en hébergement terrestre marchand. Les effectifs retrouvent petit à petit les mêmes niveaux de 2019 », indique l’ISPF.

L’Institut constate, en outre, une « forte hausse des nuitées en hébergement terrestre marchand ». « Plus de 3,7 millions de nuitées (+ 5,6 % par rapport à 2019) ont été consommées cette année en Polynésie française, dont 2,3 millions en hébergement terrestre marchand. Avec une progression de la durée moyenne de séjour de 15 % à 17,1 jours, le nombre de nuitées déclarées par la clientèle en hébergement terrestre marchand progresse de 6 % par rapport à 2019 (+ 130 000 nuitées) ».

Le trafic aérien international retrouve quant à lui « ses niveaux d’avant-crise et le trafic aérien domestique est plus élevé ». 7 666 vols domestiques ont ainsi été opérés en 2022 contre 7 593 en 2019.

Enfin, de janvier à septembre 2022, le chiffre d’affaires des entreprises caractéristiques du tourisme a fortement augmenté (+ 46 % par rapport à 2019). Seul le « chiffre d’affaires des agences de voyage diminue de 56 % par rapport à 2019, alors que le chiffre d’affaires de tous les autres secteurs progresse de 48 %. L’emploi dans les entreprises touristiques et sur l’ensemble de la Polynésie rebondit respectivement de 3 % et 6 % par rapport à 2019 », conclut l’ISPF