Le dispositif Tiama pour décrocher un CDI

Finies les aides précaires du type CAE et CVD, et place aux recrutements en CDI. Le Pays affiche des objectifs ambitieux bénéficiant à la fois aux entreprises et aux chercheurs d’emplois.

Le SEFI propose aux demandeurs d’emploi enregistrés et suivis par ses agents de tenter leurs chances auprès des employeurs avec le dispositif Tiama. « Il permet aux demandeurs d’emploi de s’insérer dès le premier jour de l’aide puisqu’il devient salarié de l’entreprise. C’est l’entreprise qui est aidée à hauteur d’une aide forfaitaire qui peut aller de 60 000 à 100 000 francs selon différentes conditions. Cela va faciliter l’embauche au demandeur d’emploi » explique Vanessa Tiaipoi directrice du SEFI.

60 à 70% du budget de plus de 5 milliards de francs du service de l’emploi ciblent les contrats aidés. Et il y a du travail sur le fenua : « 7 000 offres d’emplois transitent par le SEFI. Ça ne représente pas l’ensemble des offres d’emplois disponible sur le marché du travail. En face, il y a des demandeurs d’emplois, environ 30 000. 2 500 sont vraiment actifs. Ce sont des chercheurs d’emploi ».

Et si le candidat n’est pas prêt à entrer sur le marché du travail, il sera accompagné par un conseiller sur des stages Tiaturi pour aboutir à un contrat Tiama.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Autres mesures d’aides à l’emploi dont les appels à projets ont été lancés en août dernier : les tremplins. Les Tiapa des demandeurs d’emplois âgés de plus de 50 ans transmettront leurs savoir-faire aux jeunes chômeurs, les Taia, au travers de projets d’insertion par l’activité communautaire. Ils seront pilotés par les associations et les communes partout. Les tavana encouragent le Pays à aller plus loin dans la réforme. « On voit cette migration de la population qui est vraiment confinée sur le grand Papeete commencer à se déplacer vers les îles là où il y aurait de l’embauche, où ils pourraient avoir une vie décente » précise Victoire Laurent, maire adjoint de Faa’a.

Le Tiarama (CDD aidés) n’est quant à lui que pour les structures d’insertion sociale par l’activité économique. Il n’est toujours pas opérationnel.

À noter que tous les bénéficiaires des mesures à l’embauche cotiseront à la CPS au régime des salariés.