Nati O Te Torea : pour l’inclusion professionnelle des sans-abris

L’heure est au bilan, un an après le lancement du projet « Nati o Te Torea-un lien, une Chance ». Une année durant laquelle l’association Te Torea a travaillé avec les sans-abris pour sélectionner divers profils aptes à intégrer un poste en entreprise. À l’origine, il était question de réinsérer 5 personnes sans-abris : « L’objectif est plus qu’atteint puisqu’en 2023, d’octobre à décembre, on avait 14 personnes insérées dans le programme. Cette année, c’est 13 personnes déjà insérées. Et d’autres sont en attente de démarrer leur contrat de travail » se réjouit Vai Iti Nina Ya-Matsy, directrice de l’association Te Torea.

Le programme Nati o Te Torea vise à améliorer et à sécuriser l’insertion professionnelle en entreprise des personnes sans-abris dénommées les « Natifs », grâce à une étroite collaboration entre l’Association et le réseau des « référents » (salariés de l’entreprise) renommés les « Nati’Ref ». L’objectif est donc d’engager des entreprises ayant des postes à pourvoir accessibles à des personnes sans-abris, dans une démarche positive et volontaire d’intégration.

Une vingtaine d’entreprises est aujourd’hui dans la boucle. Leur rôle est d’identifier un poste adapté aux profils proposés par l’association. Le candidat est embauché pour une période de 6 à 12 mois. La Polynésienne des eaux a décidé de s’impliquer. « C’est vrai qu’aujourd’hui la vie est dure, même pour nous qui avons un emploi, c’est compliqué. Alors pour un SDF ? Pourquoi pas lui donner une petite chance d’intégrer la société ? Avec ça, il a tous les atouts de son côté pour pouvoir réussir et obtenir un CDI » explique Uratea Ah Min, gestionnaire de stocks à la Polynésienne des eaux.

– PUBLICITE –

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cette entreprise a d’ailleurs été la première à offrir ce fameux sésame à un adhérent du programme. Vetea Tatarata, 31 ans, intègre la société en octobre 2023 avec un CAE. Huit mois plus tard, il décroche le premier CDI de sa vie : « Ce n’est que de la grâce, que du bonheur, que de la joie. Maitenant, faut continuer, ce n’est pas parce qu’on a le CDI qu’il faut s’arrêter ».

Le programme « Nati o Te Torea » a déjà permis à 26 Natifs de réintégrer le marché du travail, parmi eux, 23 ont bénéficié d’une convention d’aide à l’emploi (CAE) et 2 ont signé leurs contrats à durée indéterminé.

L’association Te Torea prospecte encore pour intégrer de nouvelles entreprises à leur programme. Objectif : faire adhérer toutes les sociétés du grand Papeete.