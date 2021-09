Le collège de Papara sensibilise ses jeunes aux dangers des fake news

Comment démêler le vrai du faux dans cette crise sanitaire ? Alors que les fake news affluent sur les réseaux sociaux, les enseignants s’emparent du phénomène. Il s’agit d’aborder cette rentrée avec quelques notions de citoyenneté afin de porter un regard avisé sur l’actualité. D’où l’intérêt d’un atelier de sensibilisation, comme l’explique Bétina Tinorua, la principale du collège : “ce sera également l’occasion pour nous de faire un point avec eux sur la covid-19, sur un plan scientifique. Egalement, de faire un travail autour de la désinformation, des fake news qui polluent l’information”.

Avec l’aide d’un professeur, les élèves ont appris à décrypter les informations en provenance de vidéos et publications des réseaux sociaux. Le but : analyser leur fiabilité. Car dans le contexte sanitaire actuel, les intox sur la covid et la vaccination vont bon train sur la Toile.

“Le but de ce cours, c’est toujours de prendre le rôle de citoyen, être capable de réfléchir par soi-même avec les outils qu’on a autour et effectivement, c’est de comprendre qu’il y a de fausses informations”, détaille Damien Teulière, professeur d’Histoire- Géographie. “Qui, pourquoi, comment ? On échange et on comprend, on voit ce qui est de l’intox et ce qui est de l’info”.

Les Polynésiens sont de grands consommateurs de Facebook : avec près de 190 000 abonnés, un peu plus de 63% de la population est connectée à l’application. L’utilisation de Facebook au fenua est d’ailleurs parmi les plus importantes dans le Pacifique Sud. Les jeunes quant à eux seraient plutôt friands d’Instagram et de Tik Tok. A chaque âge son usage.