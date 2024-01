Le Covid en baisse et la grippe en hausse

Le Covid circule toujours en fenua, mais le nombre de cas et d’hospitalisations diminue. Un premier décès lié au virus a néanmoins été enregistré, indique le bureau de veille sanitaire dans son dernier bulletin. Il s’agit d’une personne de plus de 80 ans présentant des comorbidités et qui avait été hospitalisée en semaine 51 (semaine du 18 décembre).

27 nouveaux cas Covid (à 92% le variant Omicron JN.1) ont été confirmés pour 128 résultats de tests rapportés durant la semaine 52 (du 25 décembre) avec seulement deux personnes hospitalisées. Aucun passage en réanimation n’a été déclaré. Aucun cas n’a été rapporté aux Australes et aux Marquises.

Épidémie de grippe en cours

En revanche, l’épidémie de grippe se poursuit. Le nombre de cas positifs de grippe augmente et est supérieur à 10 cas par semaine durant ces 4 dernières semaines, confirmant la poursuite de l’épidémie.

Aucune hospitalisation et aucun passage en réanimation n’a été rapporté.

Le respect des gestes barrières (port du masque en collectivité, aération des locaux, limitation des contacts) est donc plus que jamais recommandé pour limiter l’impact des épidémies d’infections respiratoires.

Pour rappel, la campagne de vaccination contre la grippe et la Covid est toujours en cours (plus d’informations sur le site de la Direction de la santé).

Fortes pluies : attention à la leptospirose

En semaine 51, 5 cas de leptospirose ont été rapportés et 2 (sur 28 prélèvements) en semaine 52. Parmi les 115 cas déclarés en 2023, la majorité (64%) est constituée d’hommes actifs âgés de 15 à 65 ans. La majorité des cas se situe à Tahiti (60%), suivi par Raiatea qui présente 25 cas (22%) et Huahine 8 cas (6%) depuis début 2023.

Pour prévenir la maladie, il faut porter des gants et des chaussures fermées/bottes lors des activités à risque (jardinage/fa’a’apu, agriculture, pêche en eau douce), éviter de se baigner en eau douce lorsqu’on est porteur de plaies et limiter les contacts des muqueuses avec l’eau, désinfection les plaies après exposition à risque et lutter contre les rongeurs (gestion des déchets).

Alerte dengue toujours en cours

Bien qu’il n’y ait eu aucun nouveau cas de dengue ces dernières semaines, le bureau de veille sanitaire rappelle qu’une alerte est toujours en cours autour du premier cas autochtone de dengue 2 identifié le 27 novembre 2023.