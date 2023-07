Le CESEC nouvelle formule visité par Éliane Tevahitua

La Vice-présidente Éliane Tevahitua, également ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur, de l’Environnement, du Foncier et de l’Artisanat, s'est rendue ce vendredi 21 juillet au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Avenue Pouvana'a O'opa, pour une visite de l'institution. Après un an de pause forcée, le CESEC devrait enfin pouvoir reprendre ses travaux.