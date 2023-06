Cesec : davantage de membres et des élections en perspective

Neuf mois qu’il attend les membres de la nouvelle mandature : l’hémicycle du Conseil économique social environnemental et culturel reste vide… Une situation récurrente à chaque renouvellement.

« Tous les présidents, pendants les 5 dernières années, restaient aussi longtemps que moi. Si demain il y a une loi qui ne passe pas par notre assemblée, c’est attaquable au tribunal administratif. Ça passe obligatoirement au Cesec. »

Si la réforme du Cesec n’a pas été préparée dans les temps par l’ancienne majorité, un texte a été entériné en fin d’année dernière à l’Assemblée. Texte prévoyant la mise en place de la parité. Mais, la composition du conseil rend compliquée son application. Elles étaient 13 femmes sur 48 membres dans l’équipe précédente… leur représentativité devrait progresser. « Nous pensons que les propositions que nous allons faire vont permettre d’augmenter la parité. Mais, comprenez aussi la difficulté qu’il y a quand vous avez qu’un seul représentant pour tel ou tel secteur d’activité. Et la plupart de ces représentants sont des hommes. Mais, mon souhait effectivement, c’est qu’on arrive le plus proche possible de la moitié en effectifs hommes et la moitié en effectifs femmes. Au moins une vingtaine de femmes que nous allons proposer. »

Bloquée depuis le 7 septembre dernier, la 4e institution du Pays pourrait reprendre son activité prochainement et passer de 48 à 51 représentants. L’arrivée du Si Ni Tong et de la FRAP sont déjà entérinées. D’autres sont en discussion. « Dans la future mouture, nous voulons également qu’il y ait peut-être une plus forte représentation des associations en charge de l’environnement par exemple. Également peut-être des étudiants ou celles de la cause animale. Ce sera déjà pas mal comme innovation quand même. »

Pas d’augmentation du budget de l’institution avec l’arrivée de trois membres supplémentaires. Il devrait continuer à avoisiner les 100 millions annuels.

Comme dans les ministères, le gouvernement compte diminuer de 10% les indemnités des membres.

Une fois les textes votés à l’issue de la session administrative, c’est-à-dire le 13 juillet, et si aucun recours n’est déposé : les employés du Cesec pourront préparer l’élection du nouveau bureau. Durant la trêve, ils ont organisé la visite du Conseil économique social et environnemental national prévue pour octobre. Une première au fenua.