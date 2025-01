Le centre Te Vaiete ouvre le 1er restaurant éphémère du fenua

12 stagiaires en restauration et en salle pour préparer un repas dans un établissement éphémère au centre Te Vaiete, qui accueille d’ordinaire les personnes sans-abri de Papeete en journée. C’est également eux qui étaient derrière les fourneaux et au service, pour faire profiter les clients d’un menu riche : blanquette de thon, mousse de taro et îles flottantes.

Tous sans domicile fixe, les stagiaires bénéficient d’une formation depuis 6 mois, nourrissant l’espoir de décrocher un emploi. « Dernière chance » pour certains, solution pour sortir de la spirale de la délinquance pour d’autres, ce pari est le fruit d’une collaboration public-privé inédite, explique la directrice du campus polynésien des métiers et qualifications de l’hôtellerie et de la restauration Hina Grepin. « Le projet repose aussi sur l’interministérialité. Sans un de ces acteurs-là, on n’aurait pas pu mener à bien ce projet » , dit-elle, marqué notamment par la venue du chef étoilé Thierry Marx en Polynésie, en octobre dernier.

Les effets de cette tentative de réinsertion sont déjà visibles pour Père Christophe, qui suivi ses « oiseaux de rue » depuis le début de l’aventure. « L’objectif est de les remettre debout. Le projet initial est en deux parties : il y avait une première partie qu’on a terminée, une formation plus théorique avec des stages en restauration, et là, on voit qu’en six mois, ils sont transformés, observe-t-il. Maintenant, ils vont accompagner comme dans un stage, c’est eux qui sont acteurs. Seront-ils cuisiniers dans cinq ans ? On n’en sait rien. Mais ce qu’on veut, c’est qu’ils aient confiance en eux, qu’ils soient capables de comprendre que le potentiel est en eux » , conclut-il.

Installé jusqu’au 30 juin au rez-de-chaussée de Te Vaiete, le pop up est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. Pour réserver, rendez-vous sur la page Facebook de l’établissement ou par mail à [email protected]