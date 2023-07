L’accueil Te Vaiete, destiné au SDF, ouvre ses portes

Grâce aux donateurs et bénévoles, le projet de Père Christophe s’est enfin concrétisé. Dès ce samedi, « l’accueil Te Vaiete » ouvrira ses portes à ceux qui en ont besoin. Il leur permettra de se doucher, de laver leurs vêtements, de recevoir des soins médicaux et de se restaurer. Et il sera accessible durant l’ensemble de la semaine, samedis et dimanches inclus.

« C’est un repas tous les matins, du lundi au dimanche. On aura aussi un repas le mercredi soir (…) et on a la perspective de mettre un repas le lundi et le vendredi soir, également. Mais ce qui est important, c’est qu’il y ait un repas solide le matin. Cette partie restauration sera ouverte jusqu’à 9 heures », explique Père Christophe.

Les douches et les machines à laver seront elles aussi accessibles jusqu’à 9 heures du matin, pour le moment, le temps que les bénévoles s’organisent. « En revanche, on aura le linge et l’administratif toute la journée. Et le médical sera essentiellement le matin », ajoute l’homme d’église.

« Tout rassembler en un seul lieu »

Les hôtes de « l’accueil Te Vaiete » pourront également bénéficier de formations professionnelles, dispensées par des prestataires extérieurs. « Cela permettra de tout rassembler en un seul lieu », se félicite Père Christophe qui précise que la structure « a pour vocation d’être un lieu de coordination des actions ».

« On coordonne les médecins et les bénévoles qui se proposent. On accompagne ces personnes dans l’encadrement des personnes à la rue, surtout pour celles qui n’ont pas l’habitude », ajoute-il.

Ce nouveau bâtiment a coûté quelque 260 millions de francs, entièrement financés grâce aux dons. Son fonctionnement également. « Il y aura certainement une augmentation du coût de la gestion. On verra. Mais on est confiants car les gens ont toujours beaucoup donné », conclut Père Christophe.