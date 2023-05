La startup E-reo, lauréate d’un challenge international, participera au salon Viva Technology en juin

La fondatrice de Speak Tahiti Parauparau Tahiti et de la plateforme E-Reo, Heiura Itae tetaa, vient de remporter le challenge Woman Start de la multinationale Orange. Ce concours international permet aux femmes fondatrices ou co-fondatrices de start-up de remporter un accompagnement spécifique. Objectif à terme : signer un partenariat commercial entre la start-up et une business unit d’Orange.

« Cette année, ils ont reçu un peu plus de 250 candidatures. Ils ont sélectionné 5 startups et donc E-Reo a été sélectionnée », annonce Heiura.

Inclue dans cet accompagnement, la prise en charge de la participation au salon Viva Technology « qui est le plus grand salon européen dans le monde de la Tech et de l’innovation. Il y a à peu près 90 000 visiteurs. Ça va être à Paris, porte de Versailles. Et ce qui est génial, c’est de se dire que E-reo va être sur le corner d’Orange. On sera au cœur de la Tech et de l’innovation européenne », se réjouit la jeune cheffe d’entreprise.

Heiura lors du pitch pour le challenge Woman Start. Crédit Orange Fab

Cette récompense permettra à la petite startup polynésienne d’avoir accès à un réseau international et de mettre en lumière sa plateforme de sauvegarde des langues autochtones.

Lancée l’année dernière, E-reo est la première du genre. « E-Reo permet de déployer des applications pour l’apprentissage et la diffusion de langues autochtones, explique Heirua. On n’est ni un Babel ni un Duolingo. On permet à d’autres langues d’être autonomes, de se saisir d’une plateforme simple d’utilisation et de déployer différentes applications. Aujourd’hui, on a plusieurs types d’applications : on a la météo, on a des applications d’apprentissage avec des sons. On a même une application de référence, comme un dictionnaire. »

Le prochain salon Viva Technology se déroulera du 14 au 17 juin. Un événement majeur du monde de la Tech dans lequel la Polynésie sera donc représentée.