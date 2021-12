Reo Tahiti : une première plateforme d’apprentissage en ligne et bientôt une application jeu

C’est mercredi que la plateforme www.e-reo.com a officiellement été lancée par l’entreprise de Heiura Itae-Tetaa. Speak Tahiti – Parauparau Tahiti a été créée en avril 2019 dans le but de promouvoir la langue tahitienne.



Rapidement reconnue comme organisme de formation, elle a accueilli depuis, plus de 350 personnes désireuses d’apprendre ou de se réapproprier la langue tahitienne.

Des formations en présentiel ont d’abord été proposées. Puis, dès l’annonce du premier confinement lié à la situation sanitaire, Speak-Tahiti a mis en place des formations en visioconférences. Si une partie de ces apprenants réside à Tahiti, d’autres sont de France métropolitaine, du Japon, de New York, d’Italie ou encore du Chili.

En décembre 2020, l’entreprise a édité la première édition de L’imagier tahitien, Ma’a hō’ho’a nō te parau et constaté que la toute première personne à l’acheter se trouvait… en Amérique du Sud. Par la suite, l’imagier à voyagé partout dans le monde en version

papier, mais aussi au format numérique.



Pour répondre à la demande en local mais aussi à l’international, l’entreprise s’est lancée le défi de sortir une plateforme d’e-learning.

Les abonnements seront disponibles à la vente à partir du 8 décembre. Ils permettront d’accéder à des leçons en vidéo classées par thèmes, ainsi qu’à des quiz pour se tester et mémoriser. Ces contenus seront enrichis tous les mois.

D’autres contenus seront également disponibles : des méditations, des vidéos pour apprendre avec ses enfants, des fiches lexicales, et deux mini-séries d’apprentissage de la langue, conçues par l’entreprise :

Speak Tahiti in the air, une mini-série diffusée dans les avions de la compagnie Air

Tahiti Nui

Tahiti Nui Tama ‘e Vai mā, mini-série inspirée de « L’imagier tahitien, Ma’a hōho’a nō te parau»,

et produite par le Ministère de la culture et du patrimoine.

www.e-reo.com, votre plateforme d’apprentissage de la langue tahitienne.

‘Ia ora na e reo !

Et l’entreprise Speak Tahiti – Parauparau Tahiti a déjà d’autres projets : une application jeu baptisée Play Reo est en cours de réalisation. Des versions anglaise, espagnole et japonaise de l’imagier sont en préparation.