La société Aremiti se scinde en deux

À partir de lundi, il y aura d’un côté l’Aremiti Ferry 2 et, de l’autre, les navires Aremiti 5 et 6. Dans un communiqué, le groupe Degage annonce que « Tuanua Degage et ses équipes (qui gèrent l’exploitation des 3 navires depuis plus de 10 ans) ont décidé de rendre la gérance des navires Aremiti 5 et 6, à leurs fondateurs ». Une information de nos confrères de Tahiti infos qui est donc confirmée. Une décision qui intervient « suite à une différence de vision entrepreneuriale et managériale », est-il écrit.

La restructuration débutera ce lundi 18 mars. « L’ensemble des sociétés que Tuanua a créées seront prochainement réunies sous un nouveau nom de groupe. Quant à l’Aremiti Ferry 2, il sera lui aussi renommé.

Les billets Aremiti achetés avant le lundi 18 mars 2024 seront utilisables sur les navires Aremiti Ferry 2 et Aremiti 6, et ce, jusqu’à leur date d’expiration », précise le groupe.

« À partir du lundi 18 mars 2024 les billets achetés pour naviguer sur l’Aremiti Ferry 2 ne seront valables que pour l’Aremiti Ferry 2. Alors que les billets achetés pour naviguer sur l’Aremiti 6 ne pourront être utilisés que pour l’Aremiti 6. Les guichets de Papeete et Moorea seront prochainement séparés pour éviter toute confusion entre les deux compagnies. Le site www.aremiti.pf ne vendra plus que des billets pour l’Aremiti Ferry 2. »