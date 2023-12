La polémique sur la tour des juges s’invite à Tarahoi, Oscar Temaru recadre ses troupes

La nouvelle tour des juges sur le spot de Teahupo’o, en vue des JO, ne cesse de faire couler de l’encre et d’attiser les tensions. L’épineux sujet a encore donné lieu à des vives passes d’armes, ce lundi, dans l’hémicycle de l’Assemblée de Polynésie où était étudié le texte sur l’accélération des travaux.

« Nous n’avons aucune nouvelle sur le coût et la structure de la tour infernale, que dis-je, la tour maudite », a lancé la représentante Tavini, Odette Homai. « Tour de Babel », « patate chaude » héritée de l’ancienne mandature, les qualificatifs ont été nombreux et variés sur le banc de la majorité. Quitte, même, à se risquer à dresser un parallèle entre la construction de la nouvelle structure et les essais nucléaires.

« Avons-nous le droit de souiller les entrailles de notre fenua pour quelques pièces et quelques jours de faste, hypothéquant l’avenir de nos enfants. Nous voilà à devoir valider une énième modification de nos lois pour favoriser un projet initié par les rouge -le Tapura, Ndlr-, éloigné de notre identité et de notre âme », a ainsi déclaré la représentante Maurea Maamaatuaiahutapu

Des mots qui ont fait bondir l’ancien président Edouard Fritch, directement visé : « Vous avez la possibilité d’arrêter les Jeux. Pourquoi vous ne le faites pas ? Vous avez vu que d’autres communes sont prêtes à prendre la relève. Pourquoi continuer à gémir ? Pour pouvoir parler des essais nucléaires ? Les Jeux Olympiques en Polynésie française, c’est quelque chose qui n’arrivera qu’une seule fois dans notre vie. Pourquoi entretenez-vous cette nébuleuse autour de ces Jeux. Je ne comprends pas. De toute façon, dès qu’on décidera quelque chose, ce sera au détriment de quelque chose et, bien souvent, de la nature. Lorsque vous demandez 600 000 touristes, vous croyez que ça ne va pas gémir ? (…) Nous sommes 300 000. C’est le double de la population ».

« La polémique n’a plus sa place » Oscar Temaru

Après ces échanges houleux, la prise de parole du leader du Tavini, Oscar Temaru, était donc particulièrement attendue. Et celui-ci a entamé son intervention …en rendant hommage au président sortant et à son équipe. « Ma première réaction va à l’adresse de notre président Edouard Fritch ainsi qu’à son gouvernement pour leur décision d’accepter que cette compétition se fasse chez nous. Je vous applaudis bien fort. Dans l’histoire d’un pays, ce type d’évènement est très rare », a-t-il déclaré en reo Tahiti. Puis le président du parti indépendantiste a ajouté à l’intention de ses troupes : « la polémique n’a plus sa place dans le débat que nous avons. Les Jeux c’est dans 6 mois (…) C’est demain ».

Interrogé en marge de la séance sur ce rappel à l’ordre, le représentant Heinui Le caill a justifié sa position de voter « à contre-cœur » le texte. L’élu a estimé que l’actuelle majorité subissait les choix faits par la précédente mandature. « C’est une position et on a la nôtre. On n’est pas dans la polémique. On rappelle juste l’histoire, parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas et notamment l’opacité qu’il y a eu dessus », a-t-il dit. Des propos démentis dans la foulée par Edouard Fritch : « Ils ne disent pas la vérité, nous n’avons pas maintenu d’opacité autour des Jeux ».

Le texte a finalement été adopté à l’unanimité pour entériner, une fois pour toutes, la tenue des Jeux à Tahiti. En espérant que la tour des juges ne fasse désormais plus de vagues.