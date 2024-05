Deux nouveaux pontons au port de pêche d’Arue

Le ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, Taivini Teai, a officiellement inauguré cette nouvelle structure destinée aux pêcheurs professionnels de la commune, selon la page Facebook de la mairie d’Arue. Un aménagement « bienvenu » en raison de la saturation des différentes marinas.

Un premier ponton « brise clapots », d’un poids de 230 tonnes, pourra accueillir 16 poti parara. Il protègera un second ponton qui, lui, permettra à 8 autres bateaux de s’amarrer.

« Les deux pontons sont entièrement équipés et conçus pour résister aux conditions de mer les plus extrêmes », indique la commune qui précise que ces derniers « ont été entièrement financés par le Pays, avec le soutien indéfectible et le partenariat de la mairie ».