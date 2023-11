Vai ara o Teahupoo souhaite toujours que les fondations de l’actuelle tour des juges soient réutilisées pour les JO

« L’association Vai ara o Teahupoo remercie le directeur de l’IJSPF, maître d’ouvrage de la Tour des Juges des JO 2024 , pour la précipitation avec laquelle il a répondu à sa demande de communication de documents le samedi 25 novembre (….) pour être sûr que ceux-ci arriveraient avant la publication de la vidéo en préparation le même jour par le collectif Mata ara ia Teahupoo. La manœuvre grossière n’a échappé à personne. En effet, la demande ayant été déposée à l’IJSPF à l’intention de Mr Ariitea Bernardino (…) le jeudi 27 septembre, il est fort dommage que ce dernier ait attendu deux mois pour sortir le Collectif Mata ara ia Teahupoo de l’ignorance », raillent les membres de l’association.

Ceux-ci ajoutent avoir profité « de cet élan de transparence » pour « refaire une demande officielle de transmission des rapports relatifs aux avis de conformité émis par les bureaux de contrôle concernant les fondations actuelles » de la tour.

« En effet, un rapport d’études techniques G1 rédigé en décembre 2020 par un bureau d’études agréé, concernant une Tour en bois neuve sur les fondations existantes, dit ceci : ‘Il y a actuellement 12 semelles de fondation (8 petites et 4 grosses) qui doivent être réutilisées en priorité pour le projet car l’aspect environnemental est très important et des terrassements importants ou battages de pieux ne sont pas envisageables sur ce site’ », indique le communiqué

« Ce même rapport note, en conclusion, que les résultats en compression et en traction des petites semelles et des grandes semelles existantes sont très favorables ». « Au vu de ces informations, l’association Vai ara o Teahupoo, et le Collectif Mata ara ia Teahupoo s’estiment fondés dans leurs revendications et leur combat afin que les fondations actuelles faites dans les règles de l’art par le service des Phares et Balises, soient réutilisées pour l’installation de la tour des juges des JO 2024 », conclut le communiqué.