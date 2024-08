La grève des transporteurs routiers suspendue, les syndicats attendent une rencontre avec le ministre

La grève chez les transporteurs qui devait prendre effet jeudi à 00h, a été suspendue après les négociations de mardi. La Fédération des rassemblements des syndicats des transports en commun et les centrales syndicales de la CSIP et de la RTP-Aro no Porinetia, a demandé une audience au ministre des Transports. Ils attendent maintenant une date de rencontre. Les bus devraient donc rouler normalement, ce jeudi.

Pour rappel, après une première tentative avortée suite à un souci de conformité de leur préavis, les syndicats ont déposé un nouveau document.

Parmi les points de revendication, les besoins en formation, notamment celle du personnel en faveur d’élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi le respect de la durée de travail.

– PUBLICITE –

Aro No Porinetia et la CSIP sont signataires de ce préavis au côté de la FRSTCP.