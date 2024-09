La coqueluche continue de gagner du terrain au fenua

Après Moorea et Tahiti, la coqueluche circulerait à Rikitea. En semaine 35 (du 26 août au 1er septembre), 17 cas confirmés ont été rapportés. Tous résident à Tahiti, précise le bureau de veille sanitaire. Au 4 septembre (semaine 36) au matin, 7 nouveaux cas ont été rapportés. Et un cas diagnostiqué à Tahiti aurait pu être contaminé à Rikitea. Une personne a également été hospitalisée à la maternité du CHPF.

Sur les 85 cas investigués depuis le début de l’épidémie, 6 enfants ont été hospitalisés dont 4 nourrissons de 3 mois ou moins.

Pour rappel, la coqueluche est une maladie respiratoire hautement contagieuse qui présente un risque important, en particulier pour les nourrissons et les personnes dont le système respiratoire ou immunitaire est affaibli. Les premiers symptômes de la coqueluche sont similaires à ceux d’un rhume banal, notamment un écoulement nasal, une légère fièvre et une toux légère. Cependant, des quintes de toux sévères peuvent se développer après une à deux semaines. C’est cette toux violente et incontrôlable qui peut rendre la respiration difficile. La coqueluche est ainsi particulièrement dangereuse pour les bébés et les jeunes enfants, pouvant entraîner de graves complications, voire la mort.

– PUBLICITE –

La vaccination reste la mesure la plus efficace pour prévenir la coqueluche. Ainsi, les autorités sanitaires encouragent la population à redoubler de vigilance, à se protéger, et à protéger, en particulier, les personnes les plus vulnérables, les nourrissons notamment.

Dengue : phase d’alerte maintenue

Du 26 août au 1er septembre, 5 nouveaux cas de dengue ont été rapportés au bureau de veille sanitaire, dont 4 personnes de Tahiti et de 1 de Nuku Hiva. Aucune hospitalisation, aucun cas sévère et aucun décès n’ont été rapportés.

Depuis le 27 novembre 2023, 135 cas ont été déclarés au fenua (124 confirmés et 11 probables). Dans 60% des cas, il s’agit du sérotype DENV-2.

Parmi l’ensemble des cas, 43 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge est de 31 ans et la médiane 30 ans.

La phase d’alerte est maintenue, avec une circulation active à Tahiti et Nuku Hiva.